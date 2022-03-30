Российский боец Магомедов выступит в четвертьфинале Гран-при легчайшего веса Bellator
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Как сообщает MMA Junkie, бой российского спортсмена пройдёт 24 июня на турнире Bellator 282 в Анкасвилле. Его противник определится 22 апреля на турнире Bellator 278, где состоится бой между Энрике Барзолой и Джошем Хиллом.
Напомним, что последний раз Магомедов выходил в октагон в августе 2021 года на турнире Bellator 264. Тогда он проиграл единогласным решением судей Рауфьону Стотсу.
Ранее глава Bellator Скотт Кокер рассказал, где должен был состоятся в Москве прощальный поединок российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.