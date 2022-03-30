Российский боец Магомедов выступит в четвертьфинале Гран-при легчайшего веса Bellator

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Российский боец смешанного стиля Магомед Магомедов в июне станет участником Гран-при легчайшего веса Bellator.
Российский боец Магомедов выступит в четвертьфинале Гран-при легчайшего веса Bellator
  • © официальный сайт ACA

Как сообщает MMA Junkie, бой российского спортсмена пройдёт 24 июня на турнире Bellator 282 в Анкасвилле. Его противник определится 22 апреля на турнире Bellator 278, где состоится бой между Энрике Барзолой и Джошем Хиллом.

Напомним, что последний раз Магомедов выходил в октагон в августе 2021 года на турнире Bellator 264. Тогда он проиграл единогласным решением судей Рауфьону Стотсу.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер рассказал, где должен был состоятся в Москве прощальный поединок российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.

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