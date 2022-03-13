Прощальный бой Фёдора Емельяненко должен был пройти на Красной площади

Глава промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал, где должен был состоятся в Москве прощальный поединок российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.

«В Москве было запланировано потрясающее шоу. Я даже могу рассказать, что мы получили одобрение провести этот бой на Красной площади. Это было бы идеальное прощание для Величайшего», — цитирует Кокера «Чемпионат».

Глава Bellator подтвердил, что поединок точно не состоится в России. Промоушен уже приступил к поиску нового места.

«Фёдор заслуживает великолепных проводов. Просто мы пока не знаем, где именно их проведём», — заключил он.

Напомним, в своём последнем бою 45-летний Емельяненко проиграл в январе 2019 года техническим нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру из США.

В Bellator не исключили возможности реванша между Фёдором Емельяненко и Бейдером.

Ранее Фёдор Емельяненко назвал имена соперников, с которыми хотел бы подраться в следующем бою.