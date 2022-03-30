Ковингтон: Макгрегор не станет драться с настоящими мужчинами
«Мне кажется, что он пиарится. Он не станет драться с настоящими мужчинами. Конор — отличный боец и хорошо себя зарекомендовал, но полусредняя весовая категория не его», — заявил Ковингтон на выступлении в Full Send Podcast.
Напомним, что Макгрегор раскритиковал Ковингтона после драки с Хорхе Масвидалем в одном из ресторанов Майами (США).
В настоящий момент Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, полученного в бою с американцем Дастином Порье.
Ранее Уайт обозначил сроки возможного возвращения Макгрегора в октагон.