Ковингтон: Макгрегор не станет драться с настоящими мужчинами

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон отреагировал на возможный поединок между действующим чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом и экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Мне кажется, что он пиарится. Он не станет драться с настоящими мужчинами. Конор — отличный боец и хорошо себя зарекомендовал, но полусредняя весовая категория не его», — заявил Ковингтон на выступлении в Full Send Podcast.

Напомним, что Макгрегор раскритиковал Ковингтона после драки с Хорхе Масвидалем в одном из ресторанов Майами (США). 

В настоящий момент Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, полученного в бою с американцем Дастином Порье.

Ранее Уайт обозначил сроки возможного возвращения Макгрегора в октагон.

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