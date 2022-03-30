Ковингтон: Макгрегор не станет драться с настоящими мужчинами

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон отреагировал на возможный поединок между действующим чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом и экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Мне кажется, что он пиарится. Он не станет драться с настоящими мужчинами. Конор — отличный боец и хорошо себя зарекомендовал, но полусредняя весовая категория не его», — заявил Ковингтон на выступлении в Full Send Podcast.

Напомним, что Макгрегор раскритиковал Ковингтона после драки с Хорхе Масвидалем в одном из ресторанов Майами (США).

В настоящий момент Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, полученного в бою с американцем Дастином Порье.

Ранее Уайт обозначил сроки возможного возвращения Макгрегора в октагон.