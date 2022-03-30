MMA Junkie: Имавов из-за проблем с визой не сможет подраться с Гастелумом на UFC 273

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Французский боец российского происхождения Насурдин Имавов не сможет принять участие в турнире UFC 273 из-за проблем с визой.
MMA Junkie: Имавов из-за проблем с визой не сможет подраться с Гастелумом на UFC 273
  • Legion-Media
  • © PxImages

Как сообщает MMA Junkie, французский боец должен был подраться с Кевином Гастелумом 9 апреля в Джексонвилле. Теперь Имавова заменит Дрикус дю Плесси.

Последний раз 26-летний Имавов выходил в октагон в ноябре 2021 года. Тогда он одержал победу техническим нокаутом над Эдменом Шахбазяном.

Главным событием турнира UFC 273 станет бой Александра Волкановски и Чон Чхан Сона за титул чемпиона организации в лёгком весе. В соглавном поединке вечера встретятся Алджамейн Стерлинг и Пётр Ян за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. 

Ранее тренер российского бойца Петра Яна рассказал об ожиданиях от боя-реванша со Стерлингом.

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