Один из трёх: как Хайбулаев выиграл финал Гран-при PFL, а Магомедкеримов и Ахмедов уступили нокаутом

В американском городе Форт Лодердейл прошли финальные поединки Гран-при PFL сезона-2021. Россиянин Мовлид Хайбулаев единогласным решением судей взял верх над Крисом Уэйдом и не только стал чемпионом в полулёгком весе, но и выиграл $1 млн призовых. В свою очередь, Магомед Магомедкеримов проиграл нокаутом Рэю Куперу III и не смог второй раз в карьере завоевать титул Лиги профессиональных бойцов, а Омари Ахмедов неудачно дебютировал в промоушене.

Основное внимание поклонников смешанных единоборств в конце октября приковано к представительному турниру UFC в Абу-Даби, однако финал Гран-при PFL 2021 года имел право считаться не менее интересным событием. Хотя бы по той причине, что в Форт Лодердейле (Флорида) разыгрывались не только чемпионские пояса, но и $6 млн призовых — огромные деньги по меркам MMA. Треть этой суммы могли заработать российские бойцы. Правда, для этого Мовлиду Хайбулаеву нужно было взять верх над бывшим представителем UFC Крисом Уэйдом, а Магомеду Магомедкеримову — победить в реванше Рэя Купера III.

Матчмейкеры не стали ограничиваться исключительно поединками в рамках финала первенства и постарались сделать кард максимально насыщенным и привлекательным для болельщиков. В частности, в нём оказались экс-чемпионка мира по боксу в трёх весовых категориях Кларесса Шилдс и ветеран UFC Омари Ахмедов. И если американка проводила второй бой после перехода в смешанные боевые искусства, то россиянин дебютировал в организации. Но в этот вечер обеим звёздам не удалось проявить свои сильные стороны.

Также по теме Красный октябрь: самые знаковые бои россиян, помимо UFC 267 и турнира Bellator в Москве Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут долгожданный реванш на турнире AMC Fight Nights в Сочи, а Александр Шлеменко дебютирует в...

На протяжении девяти лет Ахмедов более чем успешно выступал в полусреднем и среднем весах, выиграв 16 из 22 схваток, но внезапно решил подняться в полутяжёлый дивизион и там ожидаемо встретился с соперником, превышающим его в габаритах. Джордан Янг значительно выше российского спортсмена, а разница в размахе рук составляет 21 см. В подобных условиях Омари было крайне непросто работать в стойке и приходилось полагаться на свою фирменную борьбу.

До определённого момента ему удавалось навязывать свой стиль Янгу. Ахмедов доминировал на протяжении большей части первых двух раундов: здорово прессинговал на ногах, дважды оказывался в позиции сверху в партере. Причём в ходе второй пятиминутки он провёл удушающий сзади и был близок к досрочной победе, но оппонент выдержал.

К началу заключительного отрезка Ахмедов владел колоссальным преимуществом, причём это касалось не только тейкдаунов (2:0), но и точных попаданий (38:14). Беспокоить могли разве что открывшееся под правым глазом рассечение и намёк на усталость. Ещё в концовке второго раунда россиянин заметно «задышал» и позволил Янгу немного перехватить инициативу, а в третьем проблемы с функциональной подготовкой проявились в полной мере. Джордан всаживал в голову противника одну двойку за другой, а лицо Омари заливала кровь. Обессиленный россиянин так и не смог прийти в себя. Роковым стал правый апперкот, в результате которого он отправился на настил, потерпев седьмое поражение в карьере.

В свою очередь, битва между Шилдс и Эбигейл Монтес продлилась всю дистанцию. Кларесса ожидаемо опаснее смотрелась в стойке, но в клинче и борьбе заметно уступала сопернице. В итоге выиграть досрочно ей не удалось, а мнения судей разделились. Лишь один из них отдал предпочтение американке, в то время как двое встали на сторону спортсменки из Мексики.

Следующим из россиян в клетку вошёл Хайбулаев. Воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова победил во всех трёх поединках в рамках Гран-при, хоть и не всегда ярко выступал в клетке. Чтобы забрать пояс и денежный бонус, ему было необходимо справиться с Крисом Уэйдом. Ранее американец принимал участие в двух подобных турнирах под эгидой промоушена, но лишь с третьей попытки сумел преодолеть барьер полуфинала. Правда, до нынешнего сезона он бился в лёгком весе, а в категории до 65,8 кг не знал поражений.

Однако в финале стало понятно, что после ухода из UFC Уэйд практически не сумел добиться прогресса. Его ударная техника по-прежнему оставляла желать лучшего, а конкурировать с Хайбулаевым в борьбе ему было крайне непросто. Да, он не позволял Мовлиду безраздельно царить на канвасе и достойно сопротивлялся в клинче, но сам исполнить что-либо значимое не мог.

Именно Хайбулаев решал, как будет проходить дуэль и работал первым номером, благодаря чему постепенно укреплял своё преимущество. Несколько раз он пробирался за спину Уэйду и пытался набросить удушающий, опасно бил коленом в клинче и в прыжке, но завершить бой досрочно не сумел. Тем не менее у судей вряд ли остались сомнения относительно триумфатора. Непобеждённый россиянин превзошёл американца по числу как ударов (110:79), так и тейкдаунов (8:0), выиграв 19-й поединок в карьере.

Во втором по значимости бое вечера встречались Магомедкеримов и Купер III. Ажиотаж вокруг этого противостояния был вполне объясним, ведь в клетке находились два триумфатора Гран-при и по совместительству сильнейшие полусредневесы промоушена. В 2018 году россиянин выиграл первенство, в финале «задушив» именно американца, а год спустя тот воспользовался травмой визави и завоевал $1 млн.

Поначалу казалось, что Магомедкеримов сможет с лёгкостью повторить успех трёхлетней давности и вновь расправиться с Купером. Пусть в стойке он зачастую смотрелся чересчур осторожно и предпочитал исполнять преимущественно лоу-кики, но компенсировал это уверенными действиями в партере. Тейкдаун и контроль сделали своё дело и позволили Магомеду впечатлить жюри.

Но во втором отрезке Куперу внезапно удалось перехватить инициативу. Уступавший 15 см в росте американец неустанно продолжал поддавливать россиянина и всё же добился своего. Нет, провести мощную серию ударов не удалось, зато получилось отправить оппонента на настил эффектным броском. В этом Рэй был довольно убедителен. В отличие от Магомеда, он не просто удерживал соперника внизу, но и всаживал один мощный удар в голову за другим, а также угрожал ручным треугольником.

Таким образом, каждый из противников продемонстрировал свои навыки в партере и забрал по пятиминутке. Однако по ходу третьего раунда стало ясно, что изучать судейские записки не потребуется. Магомедкеримов наконец нашёл свою дистанцию и начал обрабатывать голову Купера. Временами могло показаться, что тот находится в стоячем нокдауне, но рефери Гэри Коупленд не решался останавливать битву, а лишь пристально наблюдал за происходящим.

Также по теме Погоня Яна за временным титулом, бой Махачева с Хукером и испытание для Волкова: чем интересен UFC 267 30 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 267. Пётр Ян сразится с Кори Сэндхагеном за временный титул в легчайшем весе, а Ислам...

Как оказалось, он был абсолютно прав. Мощный спурт Магомедкеримова отнял у него слишком много сил. Неудачная попытка завершить бой досрочно привела к тому, что он заметно подустал и стал уязвим для атак Купера. Коренастый американец сначала отбросил россиянина назад, а затем мощнейшим правым кроссом отправил того в нокаут. Рэй стал третьим в истории PFL двукратным победителем Гран-при и прервал беспроигрышную серию Магомеда из 13 схваток. Последний раз тот уступал в марте 2015 года.

Не считая полусреднего веса, лишь в одном из оставшихся финалов Гран-при победу одержал номинальный андердог. Лоик Раджабов проиграл Раушу Манфио единогласным решением судей и второй раз подряд остановился в шаге от заветного миллиона. В 2019 году он провёл весь бой с Натаном Шульте, но также не смог убедить жюри.

В остальном всё завершилось вполне ожидаемо. Бруно Капелоцца справился с обидчиком Дениса Гольцова Анте Делией, а Антонио Карлос Джуниор уже в первом раунде «задушил» Мартина Хамлета. В свою очередь, Кайла Харрисон в концовке второй пятиминутки поймала Тейлор Гуардадо на рычаг локтя и подтвердила, что является одной из сильнейших девушек-бойцов на планете. На данный момент рекорд в MMA двукратной олимпийской чемпионки по дзюдо составляет 12:0.