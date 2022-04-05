Определился состав секундантов на бой Яна со Стерлингом

Самбист Иван Штырков рассказал о секундантах, которые будут в углу российского бойца смешанных единоборств Петра Яна на поединке-реванше с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом из США.

«У Яна есть два секунданта: его близкий друг Алексей Сорокин и тот же Саят Абдрахманов — менеджер Пети. Да и катмены там есть», — цитирует Штыркова «Чемпионат».

По его словам, российский боец сконцентрирован на поединке и знает, что нужно делать.

Напомним, что поединок состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 на арене VyStar Veterans Memorial в США. Ян потерял чемпионский пояс UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 7 марта 2021 года. Реванш должен был пройти 5 марта 2022 года, но из-за травмы американец не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее Ян оценил свои шансы на победу в поединке-реванше со Стерлингом.