Стерлинг заявил, что победит Яна в первом раунде титульного боя UFC

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Американец Алджэмейн Стерлинг заявил, что намерен победить россиянина Петра Яна в первом раунде титульного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Стерлинг заявил, что победит Яна в первом раунде титульного боя UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я планирую задушить Яна в первом раунде. Не думаю, что у нас личный конфликт, просто нет никакого уважения», — цитирует ТАСС Стерлинга.

Поединок состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 на арене VyStar Veterans Memorial в Джексонвилле (Флорида, США). Ян потерял чемпионский пояс UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 7 марта 2021 года. Реванш должен был пройти 5 марта 2022 года, но из-за травмы американец не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее тренер Андрей Октябринский, который также является спарринг-партнёром Яна, поделился ожиданиями от поединка со Стерлингом.

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