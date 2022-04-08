Цзю уверен, что Ян вернёт себе пояс чемпиона UFC
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«Я уверен, что Ян заберёт пояс. Он обязательно это сделает. Даже не сомневаюсь в этом. У Петра намного больше мотивации для победы», — приводит слова Цзю «Спорт-Экспресс».
Бой пройдёт 10 апреля и станет со-главным событием турнира UFC 273 в Джексонвилле.
Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего лишился титула.
Реванш должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не смог выйти на бой. Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.
Ранее сообщалось, что Стерлинг подозревает Яна в применении допинга.