Цзю уверен, что Ян вернёт себе пояс чемпиона UFC

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка между российским бойцом Петром Яном и действующим чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджэмейном Стерлингом.
Цзю уверен, что Ян вернёт себе пояс чемпиона UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Я уверен, что Ян заберёт пояс. Он обязательно это сделает. Даже не сомневаюсь в этом. У Петра намного больше мотивации для победы», — приводит слова Цзю «Спорт-Экспресс».

Бой пройдёт 10 апреля и станет со-главным событием турнира UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего лишился титула.

Реванш должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не смог выйти на бой. Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее сообщалось, что Стерлинг подозревает Яна в применении допинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить