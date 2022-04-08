Цзю уверен, что Ян вернёт себе пояс чемпиона UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка между российским бойцом Петром Яном и действующим чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Я уверен, что Ян заберёт пояс. Он обязательно это сделает. Даже не сомневаюсь в этом. У Петра намного больше мотивации для победы», — приводит слова Цзю «Спорт-Экспресс».

Бой пройдёт 10 апреля и станет со-главным событием турнира UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего лишился титула.

Реванш должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не смог выйти на бой. Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее сообщалось, что Стерлинг подозревает Яна в применении допинга.