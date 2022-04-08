Стерлинг подозревает Яна в применении допинга

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг допускает, что его соперник — россиянин Пётр Ян — может применять допинг.

«Почему мы до сих пор не видим новостей о том, что Ян сдал положительный тест? То же самое с Ти Джеем Диллашоу, который сдал позитивный тест. Но USADA никогда не ловило Ти Джея, его поймала атлетическая комиссия штата Нью-Йорк. У меня есть свои убеждения. Может, он чист, а может, и нет», — цитирует Стерлинга «Чемпионат».

Он также отметил, что Ян по личным причинам снялся с первого их боя, который должен был состояться в декабре 2020 года, а в итоге прошёл в марте 2021 года. По словам американца, именно эта формулировка для отказа от схватки и добавляет ему скепсиса.

«Люди читерят и постоянно проходят тест USADA. Это неидеальная система. Я никогда не сдавал положительный тест — может, он думает то же самое обо мне, не знаю. Это часть игры, ты не можешь знать наверняка и надеешься, что соперник играет честно», — добавил Стерлинг.

Бой состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.

Реванш изначально должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее Стерлинг поделился ожиданиями от поединка с Яном.