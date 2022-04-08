Стерлинг: сделаю так, чтобы Ян раз и навсегда заткнулся

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг поделился ожиданиями от поединка с российским бойцом смешанного стиля Петром Яном.

«Последние пару лет было много разговоров, теперь все они заканчиваются и будет бой. Я сделаю так, чтобы этот урод заткнулся раз и навсегда. И это будет очень и очень приятно», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.

Он также не отчаивается, что его поддерживают не так много болельщиков, отметив важность самого их присутствия на арене. По его мнению, фанатов ожидает грандиозная схватка.

«Он серьёзный соперник, но он дерётся грязно, он грязный боец. Я покажу, на что способен, и поставлю его на место», — добавил Стерлинг.

Бой состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.

Реванш изначально должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее бывший чемпион мира по боксу по версиям WBС и IBF Денис Лебедев назвал фаворита поединка Ян — Стерлинг.