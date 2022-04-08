Лебедев назвал фаворита поединка Ян — Стерлинг

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBС и IBF Денис Лебедев рассказал, кого поддерживает в предстоящем поединке между российским бойцом смешанного стиля Петром Яном и действующим чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Будем болеть за Петра! Ян уже навёл шороху в последнее время. Думаю, всё будет нормально. Конечно, в этом поединке фаворит — Ян», — приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс».

Бой состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.

Реванш изначально должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее сообщалось, что Ян и Стерлинг чуть не подрались после пресс-конференции перед турниром UFC 273.