Лебедев назвал фаворита поединка Ян — Стерлинг
- Gettyimages.ru
- © Jeff Bottari
«Будем болеть за Петра! Ян уже навёл шороху в последнее время. Думаю, всё будет нормально. Конечно, в этом поединке фаворит — Ян», — приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс».
Бой состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле.
Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.
Реванш изначально должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.
Ранее сообщалось, что Ян и Стерлинг чуть не подрались после пресс-конференции перед турниром UFC 273.