Ян и Стерлинг чуть не подрались после пресс-конференции
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- © Mike Roach
Россиянин пошёл к выходу после мероприятия, но потом увидел, что Стерлинг машет ему рукой, после чего решил направиться к сопернику. Тем не менее охрана вовремя вмешалась для предотвращения потасовки.
Бой состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле.
Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.
Реванш изначально должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.
Ранее сообщалось, что Стерлинг пришёл на пресс-конференцию перед боем с Яном со шлемом.