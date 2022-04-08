Ян и Стерлинг чуть не подрались после пресс-конференции 

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян и действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг едва не устроили драку на пресс-конференции перед турниром UFC 273.
Ян и Стерлинг чуть не подрались после пресс-конференции 
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Roach

Россиянин пошёл к выходу после мероприятия, но потом увидел, что Стерлинг машет ему рукой, после чего решил направиться к сопернику. Тем не менее охрана вовремя вмешалась для предотвращения потасовки.

Бой состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.

Реванш изначально должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее сообщалось, что Стерлинг пришёл на пресс-конференцию перед боем с Яном со шлемом.

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