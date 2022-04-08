Стерлинг пришёл на пресс-конференцию перед боем с Яном со шлемом
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«Когда ты приходишь на пресс-конференцию с таким парнем, как Пётр Ян, никогда не знаешь, чего можно ожидать. Я должен быть готов ко всему. Поэтому я взял шлем и книгу. Я должен быть готов, если он опять сделает что-то запрещённое», — сказал Стерлинг.
Бой состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле.
Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлинг запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.
Реванш изначально должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.
Ранее сообщалось, что на турнир UFC 273 с участием Яна продали все билеты.