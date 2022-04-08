На турнир UFC 273 с участием Яна продали все билеты

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В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) сообщили, что на титульном поединке Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг ожидается аншлаг.

«Проданы все билеты. Это уже третий раз, когда UFC приезжает в Джексонвилль», — заявили на пресс-конференции организаторы турнира.

Поединок состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 на арене VyStar Veterans Memorial в Джексонвилле (Флорида, США).

Ян потерял чемпионский пояс UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 7 марта 2021 года. Реванш должен был пройти 5 марта 2022 года, но из-за травмы американец не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее Стерлинг заявил, что победит Яна в первом раунде титульного боя UFC.

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