На турнир UFC 273 с участием Яна продали все билеты
«Проданы все билеты. Это уже третий раз, когда UFC приезжает в Джексонвилль», — заявили на пресс-конференции организаторы турнира.
Поединок состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 на арене VyStar Veterans Memorial в Джексонвилле (Флорида, США).
Ян потерял чемпионский пояс UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 7 марта 2021 года. Реванш должен был пройти 5 марта 2022 года, но из-за травмы американец не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.
Ранее Стерлинг заявил, что победит Яна в первом раунде титульного боя UFC.