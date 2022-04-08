Стерлинг поблагодарил Джоджуа за поддержку перед боем с Яном
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«Лиана, спасибо тебе большое за поддержку!» — цитирует Стерлинга «Спорт-Экспресс».
Американский боец добавил, что Джоджуа его поддерживает не только из-за личного знакомства, но и из-за упорной работы на тренировках.
«Российским фанам я могу сказать только одно: не надо хейтить Лиану, я дам вам, ребята, шоу в субботу, это то, что вам нужно. Мы оба выйдем на войну, и все фаны будут счастливы», — заключил Стерлинг.
Лиана Джоджуа заявила, что будет болеть за Стерлинга в бое с Яном, так как хорошо знает американского бойца.
Бой состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле.
Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.
Реванш должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.
Ранее сообщалось, что Ян и Стерлинг чуть не подрались после пресс-конференции.