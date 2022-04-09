Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг провели битву взглядов
Бой между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле. В преддверии турнира состоялась официальная церемония битвы взглядов. На ней обошлось без потасовок: россиянин и американец лишь горячо обменивались оскорблениями.
Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.
Реванш изначально должен был пройти 30 октября 2021 года, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим Ян подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.
Ранее Алджэмейн Стерлинг объяснил свои слёзы после церемонии взвешивания.