Стерлинг: многие считали, что моя карьера уже закончена

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг объяснил свои слёзы после церемонии взвешивания.

«Многие считали, что моя карьера уже закончена. Но я верил, что смогу восстановиться после операции. Для меня это был очень эмоциональный момент», — цитирует Стерлинга MMA Fighting.

Бой между Стерлингом и россиянином Петром Яном состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что в первом их поединке, который состоялся в марте 2021 года, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.

Ранее Константин Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.