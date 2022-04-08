Обещания американца, выдержка россиянина и срыв дуэли взглядов: чем запомнилось общение Стерлинга и Яна перед реваншем

Алджэмейн Стерлинг пообещал заставить замолчать критиков, которые считают его победу над Петром Яном в 2021 году незаслуженной. Об этом чемпион в легчайшем весе заявил на традиционной пресс-конференции перед турниром UFC 273. Американец также заявил, что хочет выиграть бой-реванш уже в первом раунде. Россиянин, в свою очередь, не стал поддаваться на провокации и предложил оппоненту дождаться поединка, однако охрана решила подстраховаться и не дала провести соперникам традиционную дуэль взглядов, опасаясь драки.

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле на турнире UFC 273 состоится долгожданный бой-реванш между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом за звание чемпиона в легчайшем весе. Накануне поединка традиционно состоялась пресс-конференция спортсменов, которая превратилась в настоящую словесную перепалку и могла закончиться дракой.

Впрочем, сложно было ждать, что на мероприятии произойдёт что-то другое. Россиянин после отмены поединка в сентябре прошлого года неоднократно называл американца трусом. По мнению бойца UFC, у Стерлинга не было никаких проблем со здоровьем, соперник просто побоялся потерять титул. А пару дней назад последовало ещё одно резкое высказывание Яна. Он пообещал побить представителей команды Алджэмейна, если увидит кого-то в отеле.

В зале для пресс-конференций Пётр появился первым. Он спокойно вошёл в помещение, поприветствовав публику. Американец же устроил настоящее шоу: надел на голову шлем для игры в американский футбол и картинно защищался от удара. Таким образом, Стерлинг решил напомнить, чем закончился первый бой с россиянином в марте 2021 года. Тогда Ян потерял титул чемпиона UFC в легчайшем весе после дисквалификации за запрещённый удар коленом в голову Алджэмейну. Также боец похвастался перед болельщиками книгой «Правила MMA для болванов». Как пошутил спортсмен, даже на пресс-конференции нужно быть готовым ко всему.

«Кто знает, чего ждать от такого парня, как Петя Ян. Я просто решил на всякий случай взять защиту. Вдруг он опять решит сделать что-то запрещённое», — заявил Стерлинг.

Россиянин достаточно спокойно отнёсся к колкости оппонента и обратил внимание публики, что американца в первую очередь интересует заработок. «Мы все знаем, кто такой Алджэмейн. Ему главное — собрать побольше денег», — отметил Пётр.

Стерлинг под негодующие возгласы зрителей продолжал подливать масла в огонь и пытался вывести из себя оппонента. Ему явно не давали покоя слова Яна, сказанные до пресс-конференции.

«Я сделаю всё, чтобы Пётр заткнулся раз и навсегда. И это будет очень приятно. Я знаю, болельщики всегда ведут себя так. Они готовы переметнуться от одного бойца к другому. Думаю, получится серьёзный бой. Он хороший соперник, но дерётся грязно. Поэтому в субботу я покажу, на что способен, и поставлю его на место», — заявил Алджэмейн.

Затем американец продемонстрировал и знание русского языка. Он выучил слово «заткнись» в сочетании с бранной лексикой. Ян держался максимально спокойно, что в том числе очень подкупало зрителей, которые все его слова встречали аплодисментами.

«Я думаю, здесь собрались реальные болельщики. И они знают, кто настоящий чемпион. А по поводу того, чтобы встретиться со Стерлингом и его командой до боя... Я не собираюсь перед поединком создавать для себя какие-либо проблемы. Вы же видели, что у него в помощниках риелтор и ещё рыжий парень, который много говорит. Сейчас его ударю, он напишет заявление в полицию. Я не собираюсь на каждое его слово отвечать тем же самым. Всё увидим в субботу», — отметил россиянин.

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Стерлинг же продолжал рассуждать о своей великой победе, которая, по его мнению, обязательно состоится.

«У каждого человека появляется второй шанс, но тебе ещё одной возможности больше не представится. Я думаю, что за один раунд сумею выиграть. Важно не то, как говоришь, а то, как выступишь. После боя заголовки газет будут такими: «Стерлинг сделал нечто, от чего все заткнулись», — фантазировал Алджэмейн.

В ответ Пётр пошутил. «Да опять он начнёт после боя оправдания искать: не поел, с туалетом проблемы или ещё что-то».

Чтобы далее не нагнетать обстановку, журналисты переключились на других участников конференции. А в конце мероприятия организаторы, побоявшись, что дело всё же закончится дракой, предпочли не подпускать бойцов друг к другу. Соперники, специально посаженные по разным углам длинного стола, начали двигаться к зоне, где проводилась дуэль взглядов, но дорогу обоим преградили охранники. При этом Стерлинга это поначалу не остановило, он пытался прорваться к россиянину.

Оценивая конфликт, возникший между Яном и Алджэмейном, боец ММА Александр Шлеменко отметил, что именно Пётр его спровоцировал своими резкими высказываниями в социальных сетях и реакция американца вполне логична.

«Да вы посмотрите, кто и кому больше угрожал. Петя же ему не поддакивал. Не в обиду Яну, но мне кажется, что в этой ситуации инициатором этого (треш-тока) был именно он. Мне кажется, что все подколы, шуточки, оскорбления в интернете шли со стороны его команды, а Стерлинг отвечал», — приводит слова бойца РИА Новости.