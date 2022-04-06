Источник: UFC проведёт Гран-при в четырёх дивизионах

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) запустит турниры в четырёх дивизионах, которые начнутся на UFC 275 в Сингапуре.
Источник: UFC проведёт Гран-при в четырёх дивизионах
  • AP

Как сообщает журналист Джон Хён Ко в Twitter, UFC подписал контракты с азиатскими бойцами, которым в данный момент ищут соперников. Гран-при планируют провести в наилегчайшем, легчайшем, полулёгком и лёгком весе.

Турнир UFC 275 в Сингапуре состоится 11 июня. Главным событием вечера станет бой чемпиона организации в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры с Иржи Прохазкой.

Ранее тренер Андрей Октябринский заявил, что американцу Алджэмейну Стерлингу, действующему чемпиону UFC в легчайшем весе, в предстоящем бою с российским бойцом Петром Яном поможет только чудо.

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