Двалишвили: позволим Яну подраться, а после он ответит за свои слова

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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили отреагировал на высказывание россиянина Петра Яна в адрес команды действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американца Алджэмейна Стерлинга.
Двалишвили: позволим Яну подраться, а после он ответит за свои слова
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Roach

«Он сказал: «Если мы встретим команду Стерлинга, мы убьём их». Это неправильно. Ян знает, что мы тоже бойцы, и за пределами клетки в том числе. Мы гангстеры», — цитирует Двалишвили Sport24.

По его словам, Ян совершил серьёзную ошибку, сказав подобное.

«Позволим ему подраться, а после он ответит за слова. Он должен заплатить за это», — добавил Двалишвили.

Бой пройдёт 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле (США).

Напомним, что в их первом поединке, который состоялся в марте 2021 года, россиянин нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, из-за чего потерял титул, а пояс передали американцу.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Василевский высказался о конфликте между Яном и Стерлингом.

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