Лёгкая добыча: как Оливейра «задушил» Гэтжи, а Чендлер нокаутировал Фергюсона на UFC 274

Чарльз Оливейра взял верх над Джастином Гэтжи в главном поединке UFC 274. В середине первого раунда экс-чемпион в лёгком весе отправил соперника в нокдаун, а спустя несколько секунд провёл удушающий сзади. В свою очередь Карла Эспарза сенсационно победила Роуз Намаюнас и во второй раз завоевала пояс в минимальном весе, а Майкл Чендлер фронт-киком нокаутировал Тони Фергюсона.

Пусть в целом кард UFC 274 был далеко не самым насыщенным, но его основная часть была буквально под завязку забита звёздными бойцами и интригующими поединками. Особый интерес вызывали три заключительных боя, и хотя в одном из них на кону не стоял чемпионский пояс, это никак не мешало зрительскому интересу. В последний раз Тони Фергюсон заходил в октагон в мае 2021-го, а его возвращение заслуживало стать одним из самых ожидаемых событий не только в рамках отдельно взятого шоу, но и года в целом. Особенно с учётом того, что от результата противостояния с Майклом Чендлером во многом зависела дальнейшая судьба бойца. Эффектная победа могла с лёгкостью вернуть его в чемпионскую гонку, а сокрушительное поражение — подтолкнуть к завершению карьеры.

И поначалу могло показаться, что Фергюсон не зря потратил на подготовку целый год. В трёх предыдущих схватках он был не похож сам на себя и вчистую проиграл сначала Джастину Гэтжи, а затем Чарльзу Оливейре и Бенэилу Дариушу. Но в этот раз он периодически напоминал бойца, в своё время наводившего страх на лёгкий дивизион. Пусть в дебюте он и пропустил несколько жёстких лоу-киков, но уже в начале второй минуты отличной двойкой отправил Чендлера на канвас.

Сходу восстановиться у Майкла не получилось. Вплоть до середины отрезка он не мог прийти в себя и продолжал много пропускать, хотя иногда и отвечал. Пара левых хуков пришлась точно в челюсть Тони, но тот их будто не почувствовал. И тогда Чендлер наконец решил воспользоваться своими борцовскими навыками. Молниеносный проход в ноги оказался успешным и помог ему повалить соперника на настил. Там бойцы и провели оставшееся время, но Фергюсон и снизу умудрялся создавать проблемы противнику.

Даже несмотря на пропущенный тейкдаун и рассечение у правого глаза, Фергюсон мог быть доволен первым раундом. Его непредсказуемый стиль ведения боя создавал Чендлеру колоссальные трудности в стойке, а изворотливость в партере не позволяла навязать контроль. Казалось, во втором отрезке Тони сумеет развить преимущество, но уже на 17-й секунде он впервые в карьере угодил в глубочайший нокаут. Фронт-кик в исполнении Майкла получился насколько неожиданным, настолько и мощным. Эль Кукуй рухнул лицом вниз и уже не смог подняться.

Потерпевшего четвёртое подряд поражение Фергюсона долго не могли привести в чувство, а во время объявления победителя тот выглядел абсолютно потерянным. Чендлер же, наоборот, завёлся и успел бросить вызов не только Оливейре и Гэтжи, но даже Конору Макгрегору. Причём с ирландцем он выразил готовность сразиться в полусреднем весе.

Что касается второго по значимости боя вечера, он привлекал внимание не только благодаря стоящему на кону титулу, но и любопытной истории противостояния. Ведь в декабре 2014 года именно в дуэли Роуз Намаюнас и Карлы Эспарзы была определена первая в истории UFC чемпионка в минимальном дивизионе. Обе спортсменки преодолели горнило шоу The Ultimate Fighter, а в решающей битве сильнее была Карла, в третьем раунде поймавшая оппонентку на удушающий.

С того момента многое изменилось. Эспарза потеряла титул и опустилась до уровня середняка дивизиона, после чего вновь вернулась на лидирующие позиции. А Намаюнас дважды завоевала трофей. Сначала она отобрала его у обидчицы Карлы — Йоанны Йенджейчик, а потом у грозной китаянки Вейли Жанг.

Ожидалось, что в этот раз поединок получится не менее бескомпромиссным, чем семь с половиной лет назад, но всё сложилось иначе. Намаюнас не хотела сближаться и предоставлять Эспарзе возможность провести тейкдаун, поэтому работала на дальней дистанции и при первой же опасности отходила на безопасное расстояние. Но и претендентка не собиралась сломя голову идти вперёд и позволять сильнейшему контрпанчеру использовать свои сильные стороны.

На выходе получилось одно из самых скучных сражений в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, не запомнившееся ни тяжёлыми попаданиями, ни борьбой в партере.

Да, согласно статистике обе успели записать на свой счёт по проходу в ноги, а Карла даже сделала это дважды. Но на этот раз слепо верить статистике не стоит. На деле ни одна из попыток не привела к полноценному переводу на землю и не позволила установить контроль над соперницей.

Говоря о битве в стойке, в этом плане дело обстояло ещё хуже. В общей сложности соперницы нанесли 67 значимых ударов на двоих за пять полных раундов, что является одним из худших показателей в истории минимальной категории UFC. Да, в 2017 году Намаюнас и Йенджейчик на двоих попали лишь 20 раз, но тогда поединок продлился лишь 183 секунды.

В результате исход дуэли определяли судьи, перед которыми стояла сложнейшая задача. И в этой ситуации их мнения ожидаемо разделились. Один встал на сторону Намаюнас, а двое других посчитали, что действующая чемпионка не имеет права защищать звание в столь осторожной манере. Эспарза одержала сенсационную победу и установила рекорд промоушена, вернув себе пояс спустя 2612 дней после того, как выиграла его в первый раз. Правда, многие болельщики оказались не согласны с таким вердиктом и освистали новоиспечённую обладательницу титула.

Намаюнас потерпела первое поражение за три года, в чём могла смело винить своего тренера. Тревор Уиттман явно не угадал с планом на бой и даже не попытался изменить его по ходу, что во многом и стало причиной обидного поражения. Однако на этом неудачи специалиста не закончились. Ведь в главном поединке его подопечный также уступил и второй раз упустил возможность завоевать трофей.

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И это при том, что по итогам турнира лишь Джастин Гэтжи мог покинуть «Футпринт Центр» в Финиксе в ранге чемпиона UFC в лёгком весе. Действующий король дивизиона Чарльз Оливейра провалил взвешивание и лишился не только звания, но и возможности вернуть его по итогам шоу. Согласно регламенту, в случае его победы пояс всё равно оставался вакантным.

Но если Намаюнас действовала слишком робко, то Гэтжи действовал чересчур безрассудно. В отличие от идеально проведённой битвы с Фергюсоном, в которой Джастин был предельно расчётлив и спокоен, в этот раз он позволял втягивать себя в жёсткие размены, да и сам постоянно лез вперёд и по максимуму вкладывался в каждый выброшенный удар. И хотя это принесло определённые плоды в виде нокдауна, но также оказывало негативное влияние на претендента. Не славящийся выносливостью американец очень быстро подустал и уже на третьей минуте решил устроить передышку в опасной близости от Оливейры. Мощнейшим правым оверхендом тот отправил его на канвас, после чего преподал урок по бразильскому джиу-джитсу. Первая попытка набросить удушающий не привела к успеху, но заход на вторую получился феноменальным. Чарльз позволил противнику подняться на колени, а затем за считанные мгновения закрыл замок на шее. Американец долго терпел, но был вынужден сдаться.

Оливейра выиграл 11-й бой подряд и 33-й в карьере, сохранив место в чемпионской гонке. Нет сомнений, что несколько месяцев спустя именно он будет пытаться вернуть себе упущенный трофей. Вопрос лишь в том, кто станет его соперником. Сам Чарльз последовал примеру Чендлера и бросил вызов Макгрегору, сделав заявку на денежный поединок.