Чендлер нокаутировал Фергюсона фронт-киком на UFC 274
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- © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Sipa USA
Поединок в лёгком весе, который прошёл в Финиксе (США), завершился победой Чендлера нокаутом во втором раунде (удар ногой в голову).
36-летний Чендлер одержал 23-ю победу в карьере (семь поражений). У 38-летнего Фергюсона 26 побед (семь поражений).
В другом бою вечера американский боец Овинс Сен-Прё победил бразильца Маурисио Руа в полутяжёлом весе. Ямайско-американский боец Рэнди Браун одолел американца Калина Уильямса в полусреднем весе.
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