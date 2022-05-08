Чендлер нокаутировал Фергюсона фронт-киком на UFC 274

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Американец Майкл Чендлер одержал победу над своим соотечественником Тони Фергюсоном в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 274.
Чендлер нокаутировал Фергюсона фронт-киком на UFC 274
  • Legion-Media
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Sipa USA

Поединок в лёгком весе, который прошёл в Финиксе (США), завершился победой Чендлера нокаутом во втором раунде (удар ногой в голову).

36-летний Чендлер одержал 23-ю победу в карьере (семь поражений). У 38-летнего Фергюсона 26 побед (семь поражений).

В другом бою вечера американский боец Овинс Сен-Прё победил бразильца Маурисио Руа в полутяжёлом весе. Ямайско-американский боец Рэнди Браун одолел американца Калина Уильямса в полусреднем весе.

Ранее Вадим Корнилов, менеджер Дмитрия Бивола, заявил, что команда россиянина не беспокоится относительно работы судей во время поединка с Альваресом.

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