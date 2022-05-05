Менеджер Бивола: если судьи отдадут победу не тому парню, это будет преследовать их до конца жизни

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Вадим Корнилов, менеджер действующего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола, заявил, что команда россиянина не беспокоится относительно работы судей во время поединка с Саулем Альваресом.
Менеджер Бивола: если судьи отдадут победу не тому парню, это будет преследовать их до конца жизни
  • AP

«В конце концов, с учётом всего произошедшего в истории бокса, наша цель — выйти и постараться победить, продемонстрировать лучшее, на что мы способны… (На бое с Альваресом будет работать) коллегия судей высочайшего уровня, все арбитры в большей степени уважаемы. Но иногда и такие допускают ошибки», — цитирует Корнилова BoxingScene.

Менеджер Бивола отметил, что в большинстве случаев судьи отлично понимают, кто на самом деле выиграл бой, хотя иногда всё равно отдают предпочтения другому бойцу.

«В глубине души они понимают, кто взял верх. И если судьи отдадут победу не тому парню, то это будет преследовать их до конца жизни. А быть может, и дольше — в их следующей жизни», — добавил Корнилов.

Поединок между Биволом и Альваресом пройдёт в ночь на 8 мая по Москве на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Россиянин попробует провести девятую защиту титула WBA в полутяжёлом весе, а Альварес — во второй раз в карьере завоевать пояс в дивизионе до 79,3 кг.

Ранее Бивол выразил уверенность, что способен отправить в нокаут обладателя титулов в четырёх разных категориях Сауля Альвареса.

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