Бивол: уверен, что смогу нокаутировать Альвареса

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Действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол считает, что способен отправить в нокаут обладателя титулов в четырёх разных категориях Сауля Альвареса.
Бивол: уверен, что смогу нокаутировать Альвареса
  • AP

«Как закончится бой? Может быть, по очкам, а может быть, нокаутом. Уверен, что смогу нокаутировать Сауля Альвареса, почему нет?» — заявил Бивол Fight Hub TV.

Помимо прочего, российский боксёр признался, что не испытывает сильного давления перед поединком с мексиканцем. При этом Бивол не стал раскрывать карты и говорить, чем именно намерен удивить Альвареса в их очной схватке.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 боёв, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В активе Альвареса 57 побед (39 — досрочно), две ничьи и одно поражение. В сентябре 2013 года Канело единогласным решением судей уступил Флойду Мейвезеру — младшему.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд заявил, что Биволу необходимо иметь солидное преимущество над Альваресом в предстоящем поединке, чтобы иметь шансы победить решением судей. 

 

 

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