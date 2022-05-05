Дрозд: Биволу надо деклассировать Альвареса, чтобы политика не повлияла на исход боя

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд заявил, что российский боксёр Дмитрий Бивол должен иметь преимущество над мексиканцем Саулем Альваресом в предстоящем поединке.
Дрозд: Биволу надо деклассировать Альвареса, чтобы политика не повлияла на исход боя
  • AP

«Похоже на то, что политическая составляющая может повлиять на принятие решения, если бой будет развиваться по очкам. Нужно деклассировать Альвареса и быть хозяином на ринге, тогда судьи Дмитрию победу могут отдать», — цитирует Дрозда РИА Новости.

Он также отметил, что немного знает о переговорах вокруг боя, но люди, причастные к организации с американской стороны, выступили против выхода Бивола с российским флагом на ринг.

«Всё достаточно понятно: Альварес не любит боксировать с теми, кто умеет передвигаться на протяжении всех 12 раундов. Он не любит промахиваться, если он начинает это делать, то может потерять уверенность, как и любой, в общем-то, боксёр», — заключил Дрозд.

Поединок должен состояться 7 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На счету Бивола 19 побед на профессиональном ринге, 11 из которых — нокаутом. При этом Дмитрий за карьеру не потерпел ни одного поражения. Альварес выиграл 57 боёв, уступил в одном, а также две его схватки завершились вничью.

Ранее сообщалось, что Бивол и Альварес провели дуэль взглядов.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить