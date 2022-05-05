Дрозд: Биволу надо деклассировать Альвареса, чтобы политика не повлияла на исход боя

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд заявил, что российский боксёр Дмитрий Бивол должен иметь преимущество над мексиканцем Саулем Альваресом в предстоящем поединке.

«Похоже на то, что политическая составляющая может повлиять на принятие решения, если бой будет развиваться по очкам. Нужно деклассировать Альвареса и быть хозяином на ринге, тогда судьи Дмитрию победу могут отдать», — цитирует Дрозда РИА Новости.

Он также отметил, что немного знает о переговорах вокруг боя, но люди, причастные к организации с американской стороны, выступили против выхода Бивола с российским флагом на ринг.

«Всё достаточно понятно: Альварес не любит боксировать с теми, кто умеет передвигаться на протяжении всех 12 раундов. Он не любит промахиваться, если он начинает это делать, то может потерять уверенность, как и любой, в общем-то, боксёр», — заключил Дрозд.

Поединок должен состояться 7 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На счету Бивола 19 побед на профессиональном ринге, 11 из которых — нокаутом. При этом Дмитрий за карьеру не потерпел ни одного поражения. Альварес выиграл 57 боёв, уступил в одном, а также две его схватки завершились вничью.

Ранее сообщалось, что Бивол и Альварес провели дуэль взглядов.