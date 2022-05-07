Тренер Яна рассказал, что чувствовал после поражения Петра от Стерлинга

Тренер российского бойца Петра Яна Кайрат Нурмаганбетов рассказал, как воспринял поражение своего подопечного от американца Алджэмейна Стерлинга.

«Поражение Петра я принял на свой счёт, очень сильно расстроился и отчасти виню себя», — приводит слова Нурмаганбетова ТАСС.

Он также отметил, что Пётр после каждого поединка проводит работу над ошибками.

«Мы готовили план на бой, но не получилось его до конца раскрыть. Может быть, были какие-то подводные камни. Но считаю, что план на поединок был подобран правильно», — добавил он.

Напомним, что бой прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей.

Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее Ян объяснил, почему вышел на поединок со Стерлингом без национального флага.