Ян вышел на бой со Стерлингом без российского флага, чтобы не провоцировать публику

Российский боец Пётр Ян объяснил, почему вышел на поединок с американцем Алджэмейном Стерлингом без национального флага.

«Почему не вышел с российским флагом? Никто не сказал, что запрещают выходить с флагами. Просто ситуация такая была, что на трибунах люди свистели во время предыдущих турниров. И сделали так, чтоб не провоцировать народ, публику», — приводит слова Яна Sport24.

Он добавил, что независимо от флага все знают, какую страну он представляет.

Напомним, что бой прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей.

Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее Ян рассказал, как относится Стерлингу.