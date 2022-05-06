Ян не воспринимает Стерлинга как чемпиона UFC

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Российский боец Пётр Ян рассказал, как относится к действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американцу Алджэмейну Стерлингу.
Ян не воспринимает Стерлинга как чемпиона UFC
  • AP

«Воспринимаю ли я Стерлинга как чемпиона? Не воспринимаю. Я не сказал бы, что он что-то сделал чемпионское, что в первый раз, что во второй. Есть в нём что-то клоунское. Но клоуны тоже хорошие бывают, весёлые», — приводит слова Яна Sport24.

Напомним, что бой прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле в рамках соглавного события вечера, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей.

Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее менеджер Яна Саят Абдрахманов рассказал, что Пётр готов провести поединок осенью в Абу-Даби (ОАЭ).

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