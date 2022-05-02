Менеджер Яна сообщил, что Пётр проведёт следующий бой осенью

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Саят Абдрахманов, представляющий интересы российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, рассказал, что спортсмен будет готов провести поединок осенью в Абу-Даби (ОАЭ).
Менеджер Яна сообщил, что Пётр проведёт следующий бой осенью
  • AP

«Думаю, Пётр будет готов выступить в августе-сентябре, но, так как это близко к турниру в Абу-Даби, имеет смысл дождаться октября. Не будет никаких проблем с секундантами и тренерами. Для возвращения Петра был бы нормальным любой турнир в сентябре-октябре», — приводит слова Абдрахманова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ян потерпел поражение в поединке с Алджэмейном Стерлингом. Бой прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей.

Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее Абдрахманов назвал имена трёх потенциальных соперников для Яна.

 

 

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