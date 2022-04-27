Менеджер Яна: следующим соперником Петра может стать победитель боя Фонт — Вера

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Саят Абдрахманов, представляющий интересы Петра Яна, назвал имена трёх потенциальных соперников для бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Менеджер Яна: следующим соперником Петра может стать победитель боя Фонт — Вера
  • AP

«Скоро пройдёт схватка Роба Фонта и Марлона Веры, и победитель этой пары — возможный соперник. Тот же Доминик Круз — возможный соперник. Это, на мой взгляд, наиболее вероятные соперники и по таймингу, и по рейтингу», — заявил Абдрахманов в эфире YouTube-канала «Вестник ММА».

По его словам, Мераб Двалишвили не рассматривается в качестве возможного соперника.

«Точно не сейчас. Мы немного устали от их команды», — заключил он.

Напомним, что Ян потерпел поражение в поединке с Алджэмейном Стерлингом. Бой прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей.

Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее Алджэмейн Стерлинг отреагировал на слова главы организации Даны Уайта после поединка с Петром Яном.

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