Стерлинг: глава UFC Уайт всегда будет поливать меня грязью, он хотел победы Яна

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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг отреагировал на слова главы организации Даны Уайта после поединка с россиянином Петром Яном.
Стерлинг: глава UFC Уайт всегда будет поливать меня грязью, он хотел победы Яна
  • Gettyimages.ru
  • © James Gilbert

«Дана всегда будет поливать грязью моё имя, это то, что он делает. Я думаю, он так высоко оценил Яна, он такой опасный парень, и когда грэпплер в виде меня его одолел, Уайт был шокирован», — цитирует Стерлинга BJPenn

Он отметил, что теперь неловко быть на месте Уайта, который списывал его со счетов, а в итоге ему удалось победить. По мнению американского бойца, эмоции взяли верх над главой UFC после поединка.

«Вероятно, он был очень заинтересован в том, чтобы Ян выиграл этот бой. Когда мы общаемся вне октагона, то мы всегда проявляем уважение друг к другу, но, когда дело доходит до боёв, он не очень любит таких грэпплеров, как я, если только ты не Хабиб», — заявил Стерлинг.

На турнире UFC 273 в Джексонвилле Стерлинг одолел Яна раздельным решением судей по итогам пяти раундов и защитил титул чемпиона в легчайшем весе. После боя Уайт выразил несогласие с судейским решением, считая, что в этой схватке победил россиянин.

Ранее экс-боец UFC Брендан Шауб раскритиковал Уайта за слова после боя Яна и Стерлинга.

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