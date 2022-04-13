Шауб — о словах Уайта про победу Яна над Стерлингом: он подставил чемпиона

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брендан Шауб резко высказался в адрес президента промоушена Дана Уайта по поводу его слов о судейской ошибке в бое между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом, который сохранил чемпионский титул.

«На президента UFC возложена ответственность. Когда ты говоришь об ошибке судей, ты подставляешь Стерлинга. Потому что он опроверг слова критиков и хейтеров. Он заткнул всех, а глава UFC говорит: «Нет, он не выиграл этот бой». Ты же понятия не имеешь, о чём идёт речь. Ты неправ, братан», — приводит слова Шауба MMA Fighting.

Бывший боец призвал президента UFC следить за словами, потому что они имеют огромный вес. Шауб считает, что такими высказываниями Уайт просто подставил чемпиона.

Напомним, что бой прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле в рамках соглавного события вечера, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей. Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал поражение Яна от Стерлинга, чемпиона UFC в легчайшем весе.