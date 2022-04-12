Дацик: Ян проиграл Стерлингу, потому что он русский

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал поражение своего соотечественника Петра Яна от чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджэмейна Стерлинга.

«Дана Уайт сказал, что Петра засудили, но почему он проиграл? Потому что он русский», — цитирует Дацика «Спорт-Экспресс».

Напомним, что бой прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле в рамках соглавного события вечера, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей. Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее Джефф Монсон заявил, что Ян выиграл бой со Стерлингом, хотя был равный поединок.