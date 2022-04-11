Монсон: Ян выиграл бой со Стерлингом, но это был равный поединок

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Российский политик и боец смешанного стиля Джефф Монсон прокомментировал поражение Петра Яна от чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджэмейна Стерлинга на турнире UFC 273.
Монсон: Ян выиграл бой со Стерлингом, но это был равный поединок
  • AP

«На мой взгляд, Пётр Ян выиграл бой со Стерлингом, лично я отдал бы победу ему. Но это был очень равный поединок. Я не думаю, что судейство было предвзятым или политизированным. Но это не значит, что судейство было хорошим», — цитирует Монсона Sport24.

Напомним, что бой прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле в рамках соглавного события вечера, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей. Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

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