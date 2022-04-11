Роднина — о MMA: чисто мужские развлечения

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о своём отношении к смешанным единоборствам.
Роднина — о MMA: чисто мужские развлечения
  • РИА Новости

«Я никак к этому виду спорта не отношусь — чисто мужские развлечения. Смешанные единоборства — это не спорт. Действующие лица поэтому и называются бойцами, а не спортсменами», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Напомним, что бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле в рамках соглавного события вечера 10 апреля, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей. Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее российский боец смешанного стиля Иван Штырков выразил мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать третьего поединка Яна со Стерлингом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить