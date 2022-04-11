Роднина — о MMA: чисто мужские развлечения

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о своём отношении к смешанным единоборствам.

«Я никак к этому виду спорта не отношусь — чисто мужские развлечения. Смешанные единоборства — это не спорт. Действующие лица поэтому и называются бойцами, а не спортсменами», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Напомним, что бой Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле в рамках соглавного события вечера 10 апреля, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей. Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее российский боец смешанного стиля Иван Штырков выразил мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать третьего поединка Яна со Стерлингом.