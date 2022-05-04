Бой Оливейры с Гэтжи, возвращение Штыркова в RCC и испытание для Мохнаткиной: самые ожидаемые события мая в MMA

Чарльз Оливейра проведёт вторую защиту титула UFC в поединке с Джастином Гэтжи, а чемпионка в минимальной категории Роуз Намаюнас сразится в реванше с Карлой Эспарзой. Иван Штырков впервые с 2020 года выступит в промоушене RCC, а в Москве пройдёт второй бой в рамках Гран-при ACA в лёгком весе. В свою очередь, Марина Мохнаткина сразится с одной из сильнейших девушек-бойцов MMA Кайлой Харрисон, а финалист прошлогоднего сезона PFL Магомед Магомедкеримов померится силами с Жоао Зеферино.

AMC Fight Nights 111

Дата и место проведения: 6 мая, Владивосток (Россия)

Значимые бои: Геннадий Ковалёв — Марсио Сантос

AMC Fight Nights продолжает осваивать регионы. В прошлом месяце промоушен провёл турнир в Астрахани, а на этот раз решил посетить Владивосток. Это становится своего рода традицией, ведь в мае 2021-го шоу также прошло в Приморском крае. И в главном поединке вечера также бился Марсио Сантос. Правда, если тогда его соперником был легендарный Александр Шлеменко, то на этот раз — местный боец Геннадий Ковалёв.

Последний раз он дрался именно в андеркарде схватки между Сантосом и Шлеменко. Тогда Ковалёв в статусе фаворита подходил к сражению с Вячеславом Бабкиным, но сенсационно уступил нокаутом во втором раунде, после чего ни разу не заходил в клетку. И пока предпосылок к удачному возвращению нет. Марсио обладает большим опытом, да и в целом превосходит Геннадия по уровню. Поэтому россиянину предстоит сотворить небольшое чудо, чтобы не потерпеть пятое поражение в последних семи боях.

RCC 11

Дата и место проведения: 6 мая, Екатеринбург (Россия)

Значимые бои: Иван Штырков — Михаил Колобегов

В начале мая состоится ещё одно знаменательное событие — возвращение Уральского Халка в родной промоушен. В последний раз Иван Штырков бился в RCC в феврале 2020 года, после чего подписал контракт с ACA. Как он заявлял в интервью RT, переход в другую организацию был спровоцирован стремлением к росту и желанием прогрессировать. Но когда до титула в полутяжёлом весе оставалась буквально всего пара шагов, боец вернулся домой. Он не стал объяснять причины такого решения, отметив, что просто не продлил контракт с лигой.

Таким образом, вместо Леонардо Силвы он получил в оппоненты Михаила Колобегова. В своё время тот претендовал на титул ProFC, но за последние четыре года провёл лишь две схватки. В июле 2018-го он довольно странным образом уступил Артуру Астахову — в третьем раунде пропустил несколько ударов и сдался, а уже после этого сказал команде, что противник дважды попал ему в глаз. Вернулся же в клетку лишь в январе 2022-го, победив участника Dana White’s Contender Series Маркоса Бригажао. Но получится ли у него повторить успех в дуэли со Штырковым — большой вопрос. До настоящего момента справиться с Иваном смогли лишь Магомед Исмаилов и Ясубей Эномото. Правда, тогда Уральский Халк выступал в непривычном для себя среднем весе и затратил слишком много сил на сгонку.

Bellator 280

Дата и место проведения: 6 мая, Париж (Франция).

Значимые бои: Райан Бейдер (ч) — Чейк Конго (титул в тяжёлом весе).

В тот же день в Париже определится имя не только действующего чемпиона Bellator в тяжёлом весе, но и, возможно, будущего соперника Фёдора Емельяненко. Последний император изъявил желание завершить прощальное турне боем за титул, и Скотт Кокер вполне может пойти ему навстречу. Даже если слухи верны, а владельцы организации действительно не хотят предоставлять россиянам возможность бороться за пояса, то на этот раз они могут сделать исключение. Ведь в ближайшем будущем у них вряд ли будет возможность устроить более крупный и обсуждаемый поединок.

Тем не менее, реванш между Бейдером и Конго вызывает интерес независимо от потенциальной встречи с Емельяненко. Для готовящегося отпраздновать 47-летие француза это может быть последний шанс стать чемпионом Bellator. Ранее он уже дважды находился в шаге от трофея, но оба раза ему не везло. В 2014 году он проиграл Виталию Минакову единогласным решением судей, а их первый бой с американцем был признан несостоявшимся. В первом раунде Райан непреднамеренно ткнул Чейка в глаз, а тот не смог продолжить битву.

PFL #3

Дата и место проведения: 6 мая, Арлингтон (США).

Значимые бои: Кайла Харрисон — Марина Мохнаткина, Магомед Магомедкеримов — Жоао Зеферино, Николай Алексахин — Садибу Си.

В мае пройдёт очередное шоу в рамках сезона Professional Fighters League. Пока отечественные спортсмены не потерпели ни одного поражения, но продлить эту серию будет крайне непросто. И прежде всего опасения вызывает результат боя с участием Марины Мохнаткиной, которой в оппонентки досталась двукратная чемпионка Кайла Харрисон. Она по праву считается самой доминирующей девушкой-бойцом в MMA, а эксперты регулярно сравнивают её с Хабибом Нурмагомедовым. И хотя россиянка неплохо выступает в последнее время, в её успех в будущем сражении верится с трудом.

Перспективы Магомеда Магомедкеримова более ясные. За последние четыре года тот дважды доходил до финала, а в 2018-м и вовсе завоёвывал титул, поэтому к нынешним соревнованиям подходит в статусе одного из главных претендентов на трофей и прилагающийся к нему $1 млн. Но чтобы уверенно стартовать в первенстве, ему необходимо брать верх над Жоао Зеферино, имеющим в активе пять побед подряд. Ранее организаторы дважды пытались свести их в клетке, но оба раза безуспешно. Сначала по вине россиянина, а затем — бразильца.

Также в Арлингтоне состоится принципиальная битва между Николаем Алексахиным и Садибу Си. В отличие от Магомедкеримова с Зеферино, им всё же было суждено встретиться в клетке, однако сражение продлилось чуть менее полутора раундов. Россиянин получил тычок в глаз и не смог продолжать драться, а бой был признан несостоявшимся. Впоследствии он так и не смог переломить ход неудачного складывающегося сезона и даже не пробился в плей-офф.

UFC 274

Дата и место проведения: 7 мая, Финикс (США).

Значимые бои: Чарльз Оливейра (ч) — Джастин Гэтжи (титул в лёгком весе), Роуз Намаюнас (ч) — Карла Эспарза (титул в минимальном весе), Майкл Чендлер — Тони Фергюсон.

Спустя сутки пройдёт один из самых ожидаемых турниров месяца в смешанных боевых искусствах. В Финиксе состоится номерное шоу UFC, венчать которое будут сразу два титульных поединка. Наибольший интерес вызывает сражение между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гэтжи, от исхода которого во многом зависит наследие всё того же Нурмагомедова. Если бразилец сокрушит бывшего противника Хабиба, то заставит всерьёз задуматься, был ли Орёл действительно настолько хорош, либо ему просто повезло не пересечься с Дю Бронксом.

Помимо прочего, победа поможет Оливейре вписать своё имя в историю лёгкого веса UFC. Если он повторит достижение Нурмагомедова и заставит Гэтжи постучать, то обойдёт ветерана Джима Миллера (девять) и установит рекорд дивизиона по числу побед болевыми и удушающими, а также приблизится к достижению американца по количеству выигранных боёв под эгидой чемпионата (14). На данный момент Чарльз занимает третью строчку (12), уступая также Джо Лаузону. Тот также выступит на шоу, в рамках которого померится силами с Дональдом Серроне.

Вторым по значимости на турнире станет долгожданный реванш между Намаюнас и Эспарзой. В декабре 2014-го именно в их дуэли была определена первая в истории обладательница пояса UFC в минимальном весе. В финале The Ultimate Fighter 20 Карла «задушила» соперницу, но уже в следующем бою была жестоко избита Йоанной Йенджейчик и последующие четыре года чередовала успехи с неудачами. Лишь в апреле 2019-го она вернулась на победные рельсы и с тех пор взяла верх в пяти схватках подряд, заслужив звание первой претендентки. Но это не делает её фавориткой грядущей битвы. С момента их встречи Роуз заметно прибавила и по праву носит звание сильнейшей своём дивизионе.

Не менее интригующим выглядит противостояние двух ветеранов смешанных боевых искусств. Майкл Чендлер и Тони Фергюсон, несомненно, устроят бескомпромиссную бойню в октагоне, а от её результата вполне может зависеть карьера одного из бойцов. Эль Кукуй идёт на серии из трёх поражений, а ещё одно окончательно подтвердит, что его лучшие годы остались в прошлом. В то же время, победа позволит если не вернуться в чемпионскую гонку, то вновь попасть в топ-5 рейтинга.

UFC on ESPN 36

Дата и место проведения: 14 мая, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Ян Блахович — Александар Ракич.

Неделю спустя состоится битва, в которой скорее всего определится следующий претендент на пояс в полутяжёлом весе. Ян Блахович постарается доказать, что его фиаско в поединке с Гловером Тейшейрой было обидной случайностью, и нанести Александру Ракичу второе поражение в UFC. В чемпионате серб уступал лишь Волкану Оздемиру в довольно близкой схватке, после чего выиграл два раза подряд. Правда, в обоих случаях не впечатлил.

Тем не менее, пока именно Ракич считается фаворитом грядущей дуэли, на что может быть несколько причин. Во-первых, проблемы с шеей Блаховича, из-за которых их противостояние с было перенесено с марта на май. Во-вторых, возникшие у поляка сложности с тренировками. По его словам, за несколько недель до турнира у него угнали машину с тренировочным инвентарём, что подпортило заключительный этап подготовки. И лишь в октагоне станет ясно, насколько серьёзно это сказалось на его состоянии.

ACA 139

Дата и место проведения: 21 мая, Москва (Россия).

Значимые бои: Эдуард Вартанян — Ален Илунга, Александр Сарнавский — Хердесон Батиста.

Ещё одно значимое событие в мире MMA состоится в Москве, где пройдёт очередное шоу ACA. Изначально оно было запланировано на 15 апреля, но из-за логистических проблем было сдвинуто на вторую половину мая. И за это время промоушен успел лишиться одного из звёздных новобранцев, чьё выступление должно было стать одним из главных событий турнира. Экс-боец UFC Луис Пенья не смог получить загранпаспорт и выбыл из числа участников Гран-при в лёгком весе с призовым фондом в $1 млн. Таким образом, его место в бою с Эдуардом Вартаняном занял малоизвестный Ален Илунга. Большую часть карьеры конголезец провёл в южноафриканской организации EFC (не путать с Eagle FC), но даже там частенько проигрывал. И вряд ли сумеет навязать россиянину борьбу.

В остальном же кард шоу получился не самым насыщенным, а привлечь внимание фанатов способно разве что сражение Александра Сарнавского с Хердесоном Батистой. Россиянин занимает первое место в рейтинге лёгкого веса, а третий успех подряд вполне может гарантировать ему бой за титул. На данный момент им владеет Абдул-Азиз Абдулвахабов.