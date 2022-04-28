Экс-чемпион UFC Круз готов подраться с Яном

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Доминик Круз выразил готовность провести поединок с любым из представителей топ-5 дивизиона.

«Я хочу двигаться вперёд, дайте мне любого из топ-5. Дайте мне Петра Яна, Жозе Алдо, Алджэмейна Стерлинга. В конце концов, Генри Сехудо, когда он решит вернуться. Мне вообще без разницы, я готов быть первым, с кем он встретится, когда вернётся в октагон», — заявил Круз MMA Junkie.

Он подчеркнул, что точно вернётся в этом или в следущем году и будет сражаться за чемпионский пояс.

«С каждым боем мы приближаемся к этой цели», — добавил Круз.

За свою карьеру Круз одержал 24 победы в MMA и потерпел три поражения. В 2010 году он защитил титул WEC в легчайшем весе и был объявлен первым в истории чемпионом UFC в данной категории.

Ранее менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов назвал имена трёх потенциальных соперников своего клиента.