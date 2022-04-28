Экс-чемпион UFC Круз готов подраться с Яном

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Доминик Круз выразил готовность провести поединок с любым из представителей топ-5 дивизиона.

«Я хочу двигаться вперёд, дайте мне любого из топ-5. Дайте мне Петра Яна, Жозе Алдо, Алджэмейна Стерлинга. В конце концов, Генри Сехудо, когда он решит вернуться. Мне вообще без разницы, я готов быть первым, с кем он встретится, когда вернётся в октагон», — заявил Круз MMA Junkie.

Он подчеркнул, что точно вернётся в этом или в следущем году и будет сражаться за чемпионский пояс.

«С каждым боем мы приближаемся к этой цели», — добавил Круз.

За свою карьеру Круз одержал 24 победы в MMA и потерпел три поражения. В 2010 году он защитил титул WEC в легчайшем весе и был объявлен первым в истории чемпионом UFC в данной категории.

Ранее менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов назвал имена трёх потенциальных соперников своего клиента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить