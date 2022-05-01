Вера взял верх над Фонтом в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе

Эквадорец Марлон Вера одержал победу над американцем Робом Фонтом в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США).

29-летний Вера победил единогласным решением судей. Бой в легчайшем весе продлился пять раундов. По ходу поединка Фонт четыре раза побывал в нокдауне.

На счету Вера 20 побед, семь поражений и одна ничья. У Фонта в активе 19 побед при шести поражениях.

В другом поединке вечера бывший чемпион UFC белорус Андрей Орловский взял верх над американцем Джейком Коллье.

Ранее сообщалось, что UFC запретил бойцам выходить в октагон с национальными флагами.