Шлеменко заявил, что занял нейтральную позицию в конфликте Емельяненко с Габдуллиным

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался о конфликте Фёдора Емельяненко с президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным.

«В этой ситуации я не поддерживаю ни Фёдора, ни Радмира — я просто хочу понять логику Емельяненко. Вот такие истории и бьют по репутации Союза ММА и нашего вида спорта в целом. Я считаю, что Союз ММА — это наша общая организация. Если кто-то считает, что это организация лично Фёдора или Радмира, то пускай», — заявил Шлеменко в эфире своего YouTube-канала.

При этом Шлеменко не согласился с Емельяненко, что последние три года одной из самых популярных спортивных федераций в России руководил неопытный человек.

Члены президиума Союза ММА России и бывший председатель наблюдательного совета организации Емельяненко призвали Габдуллина уйти в отставку с поста президента. Чиновник ответил отказом.

Напомним, 1 апреля Емельяненко покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Денис Гольцов победил американца Коди Гудейла техническим нокаутом в первом раунде на турнире PFL 2 в Арлингтоне.