ТАСС: Фёдор Емельяненко призвал президента ММА России Габдуллина уйти в отставку

Члены президиума Союза ММА России и бывший председатель наблюдательного совета организации Фёдор Емельяненко призвали Радмира Габдуллина уйти в отставку с поста президента.

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