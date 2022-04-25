ТАСС: Фёдор Емельяненко призвал президента ММА России Габдуллина уйти в отставку

Короткая ссылка
Члены президиума Союза ММА России и бывший председатель наблюдательного совета организации Фёдор Емельяненко призвали Радмира Габдуллина уйти в отставку с поста президента.
ТАСС: Фёдор Емельяненко призвал президента ММА России Габдуллина уйти в отставку
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News

«Президиум собирался 20 апреля с участием Фёдора Емельяненко. Габдуллину было выражено недоверие. Его призвали написать заявление об уходе со своего поста», — сообщает ТАСС.

Уточняется, что отчётно-выборная конференция должна пройти 5 июня в Астрахани.

Напомним, что 1 апреля Емельяненко покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.

Ранее Вадим Немков прокомментировал уход Емельяненко из Союза ММА России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить