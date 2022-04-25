ТАСС: Фёдор Емельяненко призвал президента ММА России Габдуллина уйти в отставку
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«Президиум собирался 20 апреля с участием Фёдора Емельяненко. Габдуллину было выражено недоверие. Его призвали написать заявление об уходе со своего поста», — сообщает ТАСС.
Уточняется, что отчётно-выборная конференция должна пройти 5 июня в Астрахани.
Напомним, что 1 апреля Емельяненко покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.
Ранее Вадим Немков прокомментировал уход Емельяненко из Союза ММА России.