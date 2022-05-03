Оливейра заявил о желании подраться с Чимаевым

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе бразилец Чарльз Оливейра ответил на вопросы о ведущих российских бойцах смешанного стиля.
Оливейра заявил о желании подраться с Чимаевым
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Чимаев — хороший боец. Он тоже пришёл, чтобы делать свою историю, как и я. Если будет возможность, я был бы не против подраться с ним. Если мне заплатят хорошо, почему нет», — заявил Оливейра в эфире YuoTube-каналу OCTAGON TV inc.

По словам бойца, сейчас он готов провести поединок с любым соперником. В том числе с бывшим чемпионов UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который завершил карьеру.

Хамзат Чимаев 11 апреля единогласным решением судей одолел Гилберта Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бёрнс прокомментировал поражение от Чимаева в поединке на турнире UFC 273.

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