Оливейра заявил о желании подраться с Чимаевым
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«Чимаев — хороший боец. Он тоже пришёл, чтобы делать свою историю, как и я. Если будет возможность, я был бы не против подраться с ним. Если мне заплатят хорошо, почему нет», — заявил Оливейра в эфире YuoTube-каналу OCTAGON TV inc.
По словам бойца, сейчас он готов провести поединок с любым соперником. В том числе с бывшим чемпионов UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который завершил карьеру.
Хамзат Чимаев 11 апреля единогласным решением судей одолел Гилберта Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.
На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере.
Ранее Бёрнс прокомментировал поражение от Чимаева в поединке на турнире UFC 273.