Бёрнс — о поражении от Чимаева в бое UFC: мне было весело

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс прокомментировал своё поражение от россиянина Хамзата Чимаева в поединке на турнире UFC 273.

«Всем спасибо за добрые пожелания и сообщения. Это был жёсткий бой. Мне было весело. Да, это не тот результат, которого я хотел, но, к сожалению, в жизни так бывает. Я проделал много работы, был очень дисциплинирован, но что есть, то есть», — написал Бёрнс в соцсетях.

Боец из Бразилии дал понять, что возьмёт небольшую паузу. После перерыва он обещал вернуться в UFC.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бое на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева это 11-я победа в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что Чимаев блестяще провёл бой с Бёрнсом.