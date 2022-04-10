Уайт: Чимаев блестяще провёл бой с Бёрнсом

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал выступление шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в бою с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.
Уайт: Чимаев блестяще провёл бой с Бёрнсом
  • Gettyimages.ru

«Он только что побил второго бойца полусреднего веса UFC. Тилл мне говорил, что Хамзат никогда не устаёт, никогда у него не заканчивается энергия, но нельзя в зале смоделировать то, что произошло сегодня. К такому не натренироваться. Ты либо проходишь такой тест, либо нет. Он прошёл, и прошёл блестяще», — сказал Уайт после поединка.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева это 11-я победа в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Чимаева королём клетки после его победы над Бёрнсом на UFC 273.

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