Минеев получит 15 млн рублей за бой с Никулиным

Чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев назвал размер гонорара за поединок по правилам бокса с Тимуром Никулиным.

«У меня уже есть свой определённый уровень гонораров, поэтому какая мне разница, какого класса соперник. По соотношению популярности, профессионализма и предложенного гонорара Никулин сейчас единственный человек на рынке, с кем мы могли бы закатить такую историю. Почему дерусь с Никулиным? Я же с ним не по ММА дерусь, не за титул. У меня есть адекватные ответы на эти вопросы: выйти, дать пару раз человеку и забрать 15 млн», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

Поединок Минеева с Никулиным будет состоять из шести раундов. Бой пройдёт 12 июня на «ВТБ Арене» в весовой категории до 86 кг.

На счету 32-летнего Минеева 16 побед (11 нокаутом) в ММА, одно поражение и одна ничья.

Никулин дрался в боях на голых кулаках, в выставочных боксёрских поединках и выступал по гибридным правилам. 26-летний боец в 2022 году победил в выставочном боксёрском поединке Давида Хачатряна. На его счету 25 побед и шесть поражений в ММА.

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