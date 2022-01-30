Минеев: у меня гонорары на уровне топов UFC

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Чемпион организации AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, почему не стремится жить в США.
Минеев: у меня гонорары на уровне топов UFC
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«Почему провёл так мало сборов в США? Потому что я россиянин. Я русский и хочу тренироваться здесь. У меня здесь команда, меня всё устраивает. Жить в США... Может быть, кому-то и хочется жить в Америке. Но меня сегодня здесь, в России, всё устраивает. У меня гонорары на уровне топов в UFC. Знаете, жить там и ждать подачку, которую подбросят матчмейкеры, зависеть от их решения — это всё я уже пережил. Я подумал: зачем мне ехать в США, если мне здесь многому нужно научиться? Овладеть базой борьбы и так далее. Потому я поехал в Дагестан. Я не говорю, что в США плохо, но лично мне там делать нечего. Я дерусь в России, меня знают, и хочу творить историю здесь. Сегодня я размышляю как человек, который хочет созидать здесь, в России, здесь оставлять свое наследие. Наследие не в плане боёв и побед, а создавать школы, влиять на ситуации, которые происходят в отечественных единоборствах. Мне претит преклонение перед Западом в этом плане», — цитирует Минеева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Минеев может провести бой по правилам бокса.

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