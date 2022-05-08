Шлеменко: Нурмагомедов может помочь организовать титульный бой UFC Махачев — Оливейра
- РИА Новости
«Дадут ли титульник Махачеву? Я не знаю, от чего это у них зависит. Могут дать, а могут и не дать. Думаю, если Хабиб хорошо поговорит с Уайтом, тогда дадут бой», — приводит слова Шлеменко «Газета.Ru».
Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой бразильского бойца в первом раунде после удушающего приёма.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу бразильца, титул остался вакантным.
Ранее Нурмагомедов призвал UFC провести чемпионский бой Махачев — Оливейра.