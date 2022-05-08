Нурмагомедов призвал UFC провести чемпионский бой Махачев — Оливейра
- globallookpress.com
- © Louis Grasse/Keystone Press Agency
«Неужели есть более интересный поединок в UFC на данный момент, чем Ислам против Чарльза. Просто сведите этих бойцов в Абу-Даби 22 октября. Пусть определится неоспоримый чемпион», — написал в соцсетях Нурмагомедов.
Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой бразильского бойца в первом раунде после удушающего приёма.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу бразильца, титул остался вакантным.
Ранее сообщалось, что Оливейра стал первым чемпионом UFC, утратившим пояс из-за проваленного взвешивания.