Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что бразилец Чарльз Оливейра должен провести следующий поединок против россиянина Ислама Махачева.

«Неужели есть более интересный поединок в UFC на данный момент, чем Ислам против Чарльза. Просто сведите этих бойцов в Абу-Даби 22 октября. Пусть определится неоспоримый чемпион», — написал в соцсетях Нурмагомедов.

Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой бразильского бойца в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу бразильца, титул остался вакантным.

Ранее сообщалось, что Оливейра стал первым чемпионом UFC, утратившим пояс из-за проваленного взвешивания.