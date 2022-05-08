Фергюсона доставили в больницу после нокаута от Чендлера

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Медицинская бригада команды Тони Фергюсона приняла решение госпитализировать американского бойца смешанных единоборств (ММА) после поединка с соотечественником Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Фергюсона доставили в больницу после нокаута от Чендлера
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News

Фергюсон не сможет общаться с прессой. Глава UFC Дана Уайт сообщил, что новостей о состоянии 38-летнего бойца на данный момент нет, как написал журналист Шахин Аль-Шатти в соцсетях.

На турнире UFC 274 Фергюсон во втором раунде пропустил удар ногой в челюсть и оказался в нокауте.

Бой прошёл в Финиксе (США).

36-летний Чендлер одержал 23-ю победу в карьере (семь поражений). У 38-летнего Фергюсона 26 побед (семь поражений).

Ранее сообщалось, что бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274.

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