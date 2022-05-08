Бразилец Оливейра победил американца Гэтжи в главном бою UFC 274

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 274.

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