Бразилец Оливейра победил американца Гэтжи в главном бою UFC 274
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Бой завершился победой Оливейры в первом раунде после удушающего приёма.
Поединок прошёл в Финиксе (США).
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу бразильца, титул остался вакантным.
Ранее сообщалось, что Оливейра стал первым чемпионом UFC, утратившим пояс из-за проваленного взвешивания.