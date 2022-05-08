Уайт готов поставить Махачева против Оливейры в поединке за титул UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не исключил, что бразилец Чарльз Оливейра проведёт титульный поединок с россиянином Исламом Махачевым.

«После того, что произошло сегодня, я не прочь увидеть Махачева сразу против Оливейры. Посмотрим. Во вторник мы запрёмся в нашей военной комнате и будем спорить», — цитирует главу UFC Talk Sport.

Уайт ранее настаивал, что Махачев перед титульным боем должен встретится с Бенилом Дариушем из США.

Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой бразильского бойца в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу бразильца, титул остался вакантным.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что Оливейра должен провести следующий поединок с Махачевым.