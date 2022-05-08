Уайт готов поставить Махачева против Оливейры в поединке за титул UFC

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не исключил, что бразилец Чарльз Оливейра проведёт титульный поединок с россиянином Исламом Махачевым.
Уайт готов поставить Махачева против Оливейры в поединке за титул UFC
  • Gettyimages.ru
  • © James Gilbert

«После того, что произошло сегодня, я не прочь увидеть Махачева сразу против Оливейры. Посмотрим. Во вторник мы запрёмся в нашей военной комнате и будем спорить», — цитирует главу UFC Talk Sport.

Уайт ранее настаивал, что Махачев перед титульным боем должен встретится с Бенилом Дариушем из США.

Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой бразильского бойца в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу бразильца, титул остался вакантным.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что Оливейра должен провести следующий поединок с Махачевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить