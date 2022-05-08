Уайт готов поставить Махачева против Оливейры в поединке за титул UFC
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- © James Gilbert
«После того, что произошло сегодня, я не прочь увидеть Махачева сразу против Оливейры. Посмотрим. Во вторник мы запрёмся в нашей военной комнате и будем спорить», — цитирует главу UFC Talk Sport.
Уайт ранее настаивал, что Махачев перед титульным боем должен встретится с Бенилом Дариушем из США.
Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой бразильского бойца в первом раунде после удушающего приёма.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу бразильца, титул остался вакантным.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что Оливейра должен провести следующий поединок с Махачевым.